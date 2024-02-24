ЦРУ помогло Украине создать 12 секретных шпионских баз

Украинская военная разведка (ГУР) с помощью ЦРУ за последние 8 лет создали на территории Украины 12 секретных объектов вблизи ее границы с Россией. Об этом сообщает The New York Times в своем большом материале о сотрудничестве украинской и американской разведок со ссылкой на различные источники в украинских и американских спецслужбах, а также на дипломатов и чиновников.

С этих станций, часть которых расположена в подземных бункерах, идет прослушивание российского эфира, а также управление дронами. Как сообщается, американские спецслужбы тесно сотрудничают с украинским руководством, в том числе нынешним главой ГУР Кириллом Будановым. Кроме того, ЦРУ тренирует украинских шпионов, действующих в России, Европе, на Кубе и других местах присутствия россиян. ЦРУ предоставляет оборудование и обучает украинских разведчиков проводить секретные операции.

Примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку украинского «Отряда 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.

За последние десять лет это сотрудничество «превратило Украину в центр сбора разведывательной информации, который перехватывал больше российских сообщений, чем станция ЦРУ в России».

Судя по информации газеты, такая вовлеченность американцев стала одним из факторов, который лег в основу решения президента РФ Владимира Путина начать вторжение в Украину. «По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с руководителем одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой МИ-6 контролировали Украину и превращали ее в плацдарм для операций против Москвы», - пишет NYT.