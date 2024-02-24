Штаб Трампа начинает «холодную войну» против Никки Хейли

Теперь Трамп и его команда будут игнорировать Хейли и сосредоточатся на «реванше» с нынешним президентом Джо Байденом, рассказали советники политика. По их словам, это позволит отодвинуть предвыборную кампанию Хейли на второй план, поскольку дальнейшие нападки на нее, как в последние недели, только повышают ее медийность. Примером нового подхода агентство сочло реплику соруководителя кампании Трампа Криса Лачивита, который на вопрос Reuters о конкуренте ответил: «Кто такая Никки?» (Nikki Who?)

Предвыборный штаб Дональда Трампа решил принять новую политику в отношении его конкурентки в выдвижении на пост президента США от республиканцев, бывшего постпреда Вашингтона при ООН Никки Хейли после победы над ней в Южной Каролине, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что, несмотря на склонность Трампа отклоняться от заготовленной речи и использованию насмешек, на выступлении на конференции консервативных политических действий (CPAC, крупнейший форум республиканцев) он ни разу не произнес имени Хейли. Так же он поступил и после закрытия избирательных участков в Южной Каролине, когда выступал с победной речью.

Команда Трампа и он сам призывали Хейли выйти из президентской гонки после голосований в Нью-Гэмпшире, где также победил бывший глава государства. Сама Хейли после проигрыша на праймериз в Южной Каролине сказала: «Сорок процентов — это не какая-то крошечная группа. ... На наших республиканских праймериз огромное количество избирателей говорят, что хотят альтернативу».

В январе Трамп грозился «внести в черный список» спонсоров кампании Хейли. Кроме того, он утверждал, что бывший постпред США при ООН не имеет права баллотироваться на пост президента, потому что ее родители не были гражданами Штатов, когда она родилась. Родители Хейли — иммигранты из Индии, при рождении ее назвали Нимарата Никки Рандхава, фамилию Хейли она взяла после замужества. Трамп высмеивал ее имя — в постах в своей соцсети Truth Social он называл ее Нимброй.