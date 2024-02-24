Зеленский признал, что Украина может потерять еще больше территорий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может дальше потерять территории из-за отсутствия паритета в вооружении с российской армией. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

«Давление россиян достаточно сильное. Интенсивность применения ответной артиллерии со стороны россиян была где-то 1 к 12. И это было до конца прошлого года и в начале этого года. Теперь у нас 1 к 6,6. То есть примерно 1 к 7», — сказал Зеленский.

Он сравнил эти показатели с теми, что Украина имела во время летнего контрнаступления: «Нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас были соответствующие операции, контрнаступательные действия, где мы шли 1 к 1,5, 1 к 3. И тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы сможем стоять или терять 100 метров, 50 метров».

Зеленский также прокомментировал потерю Авдеевки: «В Авдеевке Россия подняла это в информ-поле. Потому что нужно показать какое-то преимущество, но что это за преимущество, когда бои вокруг Авдеевки продолжаются даже не с начала полномасштабной войны, а с 2014-го».