Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:51

Напряженность вокруг Приднестровья, сепаратистского региона Молдовы, возрастает с каждым днем. Как сообщалось, местный «оппозиционный политик» Геннадий Чорба заявил, что 28 февраля состоится общее заседание приднестровского «парламента» и будет принято обращение к Владимиру Путину о включении региона в состав России. Встреча была назначена за день до традиционного ежегодного выступления Путина перед Федеральным собранием. Чорба утверждает, что российский президент объявит решение о «включении Приднестровского региона в состав России»… По просьбе приднестровского «парламента»! В то же время никаких доказательств Чорба не представил. Всем остается дожидаться решения Путина.

Политическая напряженность вокруг приднестровского региона начала нарастать с осени прошлого года, после того как Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над Карабахом. Среди приднестровских сепаратистов возросли опасения относительно применения «азербайджанского сценария» в Молдове. И с течением времени эти опасения подогреваются участившимися заявлениями молдавских политиков воспользоваться опытом Баку, а также - усиливаются прозападной политикой президента Молдовы Майи Санду и переходом молдавской армии на стандарты НАТО. Сама Санду, правда, придерживается «мягкой стратегии» решения проблемы Приднестровья путем мирного эволюционного развития путем интеграции Молдовы в Евросоюз. И вот на этом фоне возникает другой сценарий вероятности обострения замороженного конфликта – вооруженных провокаций по заказу и непосредственному участию Кремля с целью аннексии региона.

Хотя правительство Молдовы заявило, что не намерено прибегать к военным рычагам, но все же включила экономические рычаги против Приднестровья, ограничив ввоз товаров из этого региона всевозможными торговыми пошлинами. В Тирасполе это рассматривают, как «экономическую блокаду». По имеющимся данным, именно предлог «экономической блокады» региона станет основополагающим в «целесообразности» присоединения региона к России. К тому же, Кремль рассчитывает оправдать свои действия традиционным лозунгом защиты прав российских граждан, проживающих в этом регионе. Ведь абсолютное большинство жителей Приднестровья запаслось российскими паспортами. А их немало-немного - свыше 250 тысяч человек. «Президент» Приднестровья Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости 24 февраля, что ситуация в сфере безопасности «волнующая». Он заявил, что «готовятся диверсионные группы» для вторжения в Приднестровье с территории Молдовы. И особо подчеркнул — Тирасполь «предупредил» об этом ОБСЕ, но никакого ответа не получил.

«Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало. К сожалению, мы наблюдаем тактику замалчивания ситуации, как и в случае с предотвращенными в прошлом году терактами против населения Приднестровья и делегации Действующего Председателя ОБСЕ», - отметил Красносельский. Главарь сепаратистов также подчеркнул, что с учетом активной милитаризации Молдовы, постоянных военных учений в этой стране, призывов к трансформации миротворческой миссии, пересмотру статуса нейтралитета любые инциденты могут иметь далеко идущие последствия. «Происходит нагнетание агрессии в Молдове. В СМИ постоянно поднимается тема войны, вбрасываются примеры Нагорного Карабаха и Израиля, звучат призывы разобраться с сепаратизмом. На фоне стагнации переговорного процесса, включая политически мотивированное блокирование работы формата 5+2, есть риск эскалации конфликта. В этом смысле миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, как минимум обеспечивает управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии непосредственного разграничения сторон. Это ключевой фактор», - сказал Красносельский. Следует отметить, что в Приднестровье дислоцирован «миротворческий» контингент российских войск численностью 2500 военнослужащих. Несмотря на требования официального Кишинева, Россия все еще отказывается вывести свои войска из Приднестровья.

Напомним, что одной из провозглашенных целей масштабной военной интервенции против Украины является открытие так называемого коридора в Приднестровский регион. Российские генералы не скрывали своих планов по захвату Николаевской и Одесской областей Украины для обеспечения прямого сообщения с Приднестровьем. Однако планам российских генералов не суждено было сбыться из-за отчаянного сопротивления украинской армии. Что и ограничивает возможности России по осуществлению сухопутной спецоперации против Молдовы. Теоретически Россия может лишь высадить с воздуха и моря свои спецподразделения. Однако эффективная система ПВО Украины, вооруженной к тому же корабельными беспилотниками, нанесшими большие потери российскому Черноморскому флоту, существенно ограничивают возможности проведения воздушно-десантной операции. Тем не менее, некоторые «ястребы» в Москве без колебаний призывают к «освобождению» Приднестровья. Например, член Совета Федерации от оккупированной Запорожской области Украины Дмитрий Рогозин.