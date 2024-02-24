В Польше открылся второй Дом Азербайджана

Рамиль Алиев, собкор 05:15

В польском городе Краков состоялась церемония открытия Дома Азербайджана. Как сообщает haqqin.az, в церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова, а также представители дипкорпуса, азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин. Посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова выразила уверенность в том, что Дом Азербайджана станет удачной площадкой для консолидации соотечественников, проживающих в Кракове и прилегающих к нему городах, осуществления ими взаимодействия ради национальных интересов и пропаганды культуры, сыграет большую роль в деле сплочения азербайджанцев Польши вокруг единой платформы.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что Дом Азербайджана, функционирующий с 2019 года в столице Польши Варшаве, играет важную роль в организационном становлении диаспоры, преподавании родного языка, истории Азербайджана. Председатель комитета поздравил земляков с открытием второго по счету Дома Азербайджана в Польше и подчеркнул, что это служит проявлением заботы правительство о соотечественниках. Председатель комитета констатировал, что в соответствии с рекомендацией президента Ильхама Алиева в целях более эффективного организационного становления проживающих за рубежом азербайджанцев ежегодно повсюду в мире открываются дома Азербайджана, воскресные школы, и призвал участвующих в мероприятии соотечественников к большей активности, как в вопросе интеграции в общественную жизнь страны проживания, так и в доведении до мировой общественности азербайджанских реалий. Высокую оценку получили деятельность домов Азербайджана, функционирующих при этих домах школ родного языка, инициатива оказания азербайджанцам бесплатной правовой помощи. Председатель Ассоциации культуры азербайджанцев мира “Xaры Бюльбюль”, координатор Координационного совета азербайджанцев Польши по Кракову Седат Шамилли в своем выступлении заявил, что соотечественники, проживающие в Кракове и прилегающих к нему городах, с радостью восприняли известие об открытии Дома Азербайджана, от имени проживающих за рубежом азербайджанцев выразил признательность правительству.