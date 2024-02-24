Ликвидация Кузьминова в тени Навального нет человека - нет проблемы

Юлия Медведева, специально для haqqin.az

Внезапная смерть Алексея Навального отодвинула на задний план другое трагическое событие – ликвидацию 13 февраля в Испании пилота 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максима Кузьминова.

Традиции российской разведки ликвидировать за границей тех, кого власти считают «врагами народа» и «предателями», снова в моде. С той только разницей, что если раньше Москва хотя бы соблюдала приличия, старалась не очень афишировать свою причастность к этим акциям – то теперь наоборот. Даже хвастают, вот, мол, какие у нас длинные руки, какие мы беспощадные молодцы и никто от нас не скроется.

Украинская военная разведка все свои обязательства перед Кузьминовым выполнила. Выплатила ему 500 тысяч долларов, вывезла из России его родных – и даже предлагала ему остаться в Украине, где, наверняка, сумела бы обеспечить его безопасность. Но он выбрал Испанию

Да еще и избирают для ликвидации подчеркнуто жестокие методы. Мадридский эксперт-криминалист Пабло Коста обратил внимание на то, что в Кузьминова было выпущено от 6 до 12 пуль, а затем по трупу проехала машина, на которой убийцы скрылись с места преступления. Собственно, подчеркнутая жестокость расправы и обусловило первоначальную версию, выдвинутую испанской Гражданской гвардией: причиной убийства могло стать сведение счетов между некими особо опасными преступными группировками.

И только потом, когда была установлена личность погибшего – стало ясно, что дело здесь совсем в другом. У Кузьминова не было ни одного шанса против профессиональных ликвидаторов. Малолюдный и тихий район в приморском городе Вильяхойоса провинции Аликанте, вечернее время, подземный гараж – и два хорошо подготовленных стрелка. Кроме того, ликвидаторы, выслеживая свою жертву, тщательно избегали видеокамер на улицах Вильяхойосы и любых, даже визуальных, контактов с местным населением.

Но куда более интересен другой вопрос: как российским спецслужбам удалось его достать в Испании? Сразу после его ликвидации в СМИ, понятно с чьей подачи, начала распространяться информация о том, что Кузьминов, приехав в Вильяхосу, тут же «пустился во все тяжкие»: скандалил, участвовал в драках злоупотреблял наркотиками и алкоголем, приставал к соседям-испанцам с описанием подробностей своего дезертирства. То есть – сам себя раскрыл.

Мораль? Нет никакой морали. Москва взяла курс на убийство тех своих граждан, которых считает врагами

Но вот опрос соседей, которых допрашивали испанские полицейские, дал совершенно другую картину. Человек тихий и неконфликтный, малообщительный. Некоторые опрошенные вообще считали, что он простой рабочий, занимающийся ремонтом квартир жилого комплекса «Ла-Кала». И портрет дебошира, скандалиста, наркомана и алкоголика рассеивается сам собой.

И в сухом остатке остается то, что в провинции Аликанте проживают около 20% перебравшихся в Испанию россиян. Среди которых просто не может быть информаторов российских спецслужб, тем более, что они в последнее время резко активизировали свою деятельность по вербовке агентуры среди этой категории людей. При таких раскладах поиск Кузьминова не был столь уж сложным делом. Кто-то опознал его по розыскным фотографиям – и сообщил своему куратору. А дальше – дело техники.

Не вызывает сомнений, что на поиск и ликвидацию капитана российских ВКС, перегнавшим в Украину в августе 2023 года вертолет Ми-8АМТШ с бортовым номером 62 в результате дерзкой операции украинской военной разведки «Синица», было задействовано максимальное количество ресурсов российских спецслужб. Поскольку пощечину в связи с этой операцией они получили оглушительную. И единственным способом реабилитации для них была ликвидация Кузьминова. Да еще и требовалось наглядный урок преподать остальному личному составу: «Смотрите, если кто-то что-то замыслит – вот что с вами будет».

Украинская военная разведка все свои обязательства перед Кузьминовым выполнила. Выплатила ему 500 тысяч долларов, вывезла из России его родных – и даже предлагала ему остаться в Украине, где, наверняка, сумела бы обеспечить его безопасность. Но он выбрал Испанию, казавшуюся ему «тихой гаванью», далекой от Москвы. Эта была его первая ошибка. А вторая заключалась в том, что, прибыв в Испанию, он не обратился за политическим убежищем и за помощью к правоохранительным органам страны.

Мораль? Нет никакой морали. Москва взяла курс на убийство тех своих граждан, которых считает врагами. И вне зависимости от того, где они в данный момент находятся – внутри страны или за рубежом. Не считая это чем-то из ряда вон, для нее это теперь в порядке вещей и даже – повод для гордости.