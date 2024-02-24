Ликвидация Кузьминова в тени Навального нет человека - нет проблемы
Внезапная смерть Алексея Навального отодвинула на задний план другое трагическое событие – ликвидацию 13 февраля в Испании пилота 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максима Кузьминова.
Традиции российской разведки ликвидировать за границей тех, кого власти считают «врагами народа» и «предателями», снова в моде. С той только разницей, что если раньше Москва хотя бы соблюдала приличия, старалась не очень афишировать свою причастность к этим акциям – то теперь наоборот. Даже хвастают, вот, мол, какие у нас длинные руки, какие мы беспощадные молодцы и никто от нас не скроется.
Да еще и избирают для ликвидации подчеркнуто жестокие методы. Мадридский эксперт-криминалист Пабло Коста обратил внимание на то, что в Кузьминова было выпущено от 6 до 12 пуль, а затем по трупу проехала машина, на которой убийцы скрылись с места преступления. Собственно, подчеркнутая жестокость расправы и обусловило первоначальную версию, выдвинутую испанской Гражданской гвардией: причиной убийства могло стать сведение счетов между некими особо опасными преступными группировками.
И только потом, когда была установлена личность погибшего – стало ясно, что дело здесь совсем в другом. У Кузьминова не было ни одного шанса против профессиональных ликвидаторов. Малолюдный и тихий район в приморском городе Вильяхойоса провинции Аликанте, вечернее время, подземный гараж – и два хорошо подготовленных стрелка. Кроме того, ликвидаторы, выслеживая свою жертву, тщательно избегали видеокамер на улицах Вильяхойосы и любых, даже визуальных, контактов с местным населением.
Но куда более интересен другой вопрос: как российским спецслужбам удалось его достать в Испании? Сразу после его ликвидации в СМИ, понятно с чьей подачи, начала распространяться информация о том, что Кузьминов, приехав в Вильяхосу, тут же «пустился во все тяжкие»: скандалил, участвовал в драках злоупотреблял наркотиками и алкоголем, приставал к соседям-испанцам с описанием подробностей своего дезертирства. То есть – сам себя раскрыл.
Но вот опрос соседей, которых допрашивали испанские полицейские, дал совершенно другую картину. Человек тихий и неконфликтный, малообщительный. Некоторые опрошенные вообще считали, что он простой рабочий, занимающийся ремонтом квартир жилого комплекса «Ла-Кала». И портрет дебошира, скандалиста, наркомана и алкоголика рассеивается сам собой.
И в сухом остатке остается то, что в провинции Аликанте проживают около 20% перебравшихся в Испанию россиян. Среди которых просто не может быть информаторов российских спецслужб, тем более, что они в последнее время резко активизировали свою деятельность по вербовке агентуры среди этой категории людей. При таких раскладах поиск Кузьминова не был столь уж сложным делом. Кто-то опознал его по розыскным фотографиям – и сообщил своему куратору. А дальше – дело техники.
Не вызывает сомнений, что на поиск и ликвидацию капитана российских ВКС, перегнавшим в Украину в августе 2023 года вертолет Ми-8АМТШ с бортовым номером 62 в результате дерзкой операции украинской военной разведки «Синица», было задействовано максимальное количество ресурсов российских спецслужб. Поскольку пощечину в связи с этой операцией они получили оглушительную. И единственным способом реабилитации для них была ликвидация Кузьминова. Да еще и требовалось наглядный урок преподать остальному личному составу: «Смотрите, если кто-то что-то замыслит – вот что с вами будет».
Украинская военная разведка все свои обязательства перед Кузьминовым выполнила. Выплатила ему 500 тысяч долларов, вывезла из России его родных – и даже предлагала ему остаться в Украине, где, наверняка, сумела бы обеспечить его безопасность. Но он выбрал Испанию, казавшуюся ему «тихой гаванью», далекой от Москвы. Эта была его первая ошибка. А вторая заключалась в том, что, прибыв в Испанию, он не обратился за политическим убежищем и за помощью к правоохранительным органам страны.
Мораль? Нет никакой морали. Москва взяла курс на убийство тех своих граждан, которых считает врагами. И вне зависимости от того, где они в данный момент находятся – внутри страны или за рубежом. Не считая это чем-то из ряда вон, для нее это теперь в порядке вещей и даже – повод для гордости.