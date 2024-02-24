Юлия Медведева, специально для haqqin.az 05:26

Внезапная смерть Алексея Навального отодвинула на задний план другое трагическое событие – ликвидацию 13 февраля в Испании пилота 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максима Кузьминова. Традиции российской разведки ликвидировать за границей тех, кого власти считают «врагами народа» и «предателями», снова в моде. С той только разницей, что если раньше Москва хотя бы соблюдала приличия, старалась не очень афишировать свою причастность к этим акциям – то теперь наоборот. Даже хвастают, вот, мол, какие у нас длинные руки, какие мы беспощадные молодцы и никто от нас не скроется.

Да еще и избирают для ликвидации подчеркнуто жестокие методы. Мадридский эксперт-криминалист Пабло Коста обратил внимание на то, что в Кузьминова было выпущено от 6 до 12 пуль, а затем по трупу проехала машина, на которой убийцы скрылись с места преступления. Собственно, подчеркнутая жестокость расправы и обусловило первоначальную версию, выдвинутую испанской Гражданской гвардией: причиной убийства могло стать сведение счетов между некими особо опасными преступными группировками. И только потом, когда была установлена личность погибшего – стало ясно, что дело здесь совсем в другом. У Кузьминова не было ни одного шанса против профессиональных ликвидаторов. Малолюдный и тихий район в приморском городе Вильяхойоса провинции Аликанте, вечернее время, подземный гараж – и два хорошо подготовленных стрелка. Кроме того, ликвидаторы, выслеживая свою жертву, тщательно избегали видеокамер на улицах Вильяхойосы и любых, даже визуальных, контактов с местным населением. Но куда более интересен другой вопрос: как российским спецслужбам удалось его достать в Испании? Сразу после его ликвидации в СМИ, понятно с чьей подачи, начала распространяться информация о том, что Кузьминов, приехав в Вильяхосу, тут же «пустился во все тяжкие»: скандалил, участвовал в драках злоупотреблял наркотиками и алкоголем, приставал к соседям-испанцам с описанием подробностей своего дезертирства. То есть – сам себя раскрыл.