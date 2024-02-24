Посол Британии почтил память жертв Ходжалы ФОТО
Посол Великобритании в Баку Фергус Олд почтил память Ходжалинского геноцида.
Дипломат посетил памятник «Крик матери» (памятник жертвам Ходжалинского геноцида, осуществленного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года членами армянских вооруженных формирований в отношении жителей Ходжалы).
«Сегодня я со всеми азербайджанцами чту память жертв Ходжалинской трагедии. Allah rəhmət eləsin!» – написал Олд в соцсети Х.
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