Германия закупит индийские боеприпасы для Украины
Германия ведет негласные переговоры о закупке у Индии боеприпасов для Украины через посредников, пишет Spiegel со ссылкой на источники.
Индийские власти не хотят открыто их продавать Киеву из-за отношений с Москвой.
Обсуждение аналогичных сделок ведется и с арабскими странами, у некоторых из которых есть большие запасы снарядов.
Спецслужбы Германии считают, что Украина исчерпает собственные запасы не позже июня, но, возможно, и раньше, отмечает издание.
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