Германия закупит индийские боеприпасы для Украины

Германия ведет негласные переговоры о закупке у Индии боеприпасов для Украины через посредников, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Индийские власти не хотят открыто их продавать Киеву из-за отношений с Москвой.

Обсуждение аналогичных сделок ведется и с арабскими странами, у некоторых из которых есть большие запасы снарядов.

Спецслужбы Германии считают, что Украина исчерпает собственные запасы не позже июня, но, возможно, и раньше, отмечает издание.