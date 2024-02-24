Президент США Джо Байден перепутал Россию и Китай в речи о лидере КНР Си Цзиньпине на Ежегодной национальной ассоциации губернаторов. Видео с выступления опубликовал 26 февраля телеканал Sky News Australia на своем YouTube-канале.

Американский лидер вспомнил времена, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме. Он сказал, что получил совет познакомиться с Си Цзиньпином, поскольку тот будет руководить Россией.

«Он хотел, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. <...> Было ясно, что он станет главой России ... Китая, и у нас в то время были проблемы с Россией и другими странами», — отметил Байден.

Кроме того, президент США рассказал, что провел много времени с председателем КНР. По его словам, он прошел с ним 27 тыс. км по территории Соединенных Штатов и Китая.