Мэр Лондона выселяет российских олигархов

Мэр Лондона Садик Хан предложил конфисковать недвижимость, принадлежащую российским олигархам и коррупционерам, продать ее и построить дома для малоимущих, в том числе украинских беженцев. Об этом сообщает радиостанция LBC.

Редакция цитирует письмо, направленное Ханом министру жилищного строительства Великобритании Майклу Гоуву. Хан отмечает, что стоимость недвижимости россиян, причастных к коррупции, в Лондоне в 2022 году оценивалась международной неправительственной организацией Transparency International в 1,1 миллиарда фунтов ($1,4 млрд). На эти деньги можно было бы построить больше четырёх тысяч домов для малоимущих, подсчитала лондонская мэрия.

"Министры должны срочно принять меры для ареста имущества, купленного приближенными Путина, чтобы мы могли использовать вырученные средства в интересах нуждающихся", — говорится в обращении Хана. Письмо было направлено на следующий день после годовщины российского вторжения в Украину.

В части из построенных домов, пишет Хан, могли бы проживать украинские беженцы. Он призвал также возобновить закрытую в феврале правительством программу помощи семьям украинских беженцев, которые могли на законных основаниях поселиться к родственникам с правом работы и учёбы.