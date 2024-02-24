Президент Эстонии о русских

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что среди русской общины в Эстонии есть как и люди, уважающие эстонское государство, так и сторонники президента России Владимира Путина.

«Их нельзя мазать одной краской, это очень-очень разнообразная группа. У нас есть люди, которые чрезвычайно лояльны к эстонскому государству, выучили эстонский язык, уважают эстонскую культуру и хотят быть частью Эстонии.

Есть также круг людей, которые может быть не знают точно, но они не враждебны Эстонии. И есть, конечно, пропутинцы. Но до тех пор, пока они не призывают к свержению государства или публично не поддерживают войну Путина, то, что они делают или думают на кухне, пусть останется там», - сказал Карис.