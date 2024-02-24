Посол США о Ходжалы

Посол США в Азербайджане Марк Либби выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте посольства США в Азербайджане.

"Сегодня, разделяя горе азербайджанского народа, мы чтим память сотен людей, убитых в Ходжалы в 1992 году. От имени США выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в Ходжалы и разделяю горе вынужденных переселенцев из Ходжалы. Наш долг - работать во имя мира в регионе и гарантировать, что подобные трагедии больше никогда не повторятся", - отметил американский дипломат.