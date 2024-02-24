Баку анонсировал встречу делегаций Азербайджана и Армении
В ближайшие дни состоится встреча делегаций Азербайджана и Армении. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"В Мюнхене прошла встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении, после которой было принято решение возобновить процесс. В ближайшее время планируется провести очные переговоры с армянской делегацией по мирному договору", - сказал глава ведомства.
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