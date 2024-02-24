Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева посетила территорию, где был совершен Ходжалинский геноцид.

Омбудсмен предоставила информацию о Ходжалинском геноциде.

«Жители Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля продвигались холодной зимой через труднопроходимую местность в направлении Агдама, когда армянские националисты, армянские вооруженные отряды устроили им засаду и зверски убили только лишь за то, что они были азербайджанцами.

Здесь были убиты более 600 наших соотечественников, среди которых были женщины, дети и старики. К сожалению, среди жителей Ходжалы есть и без вести пропавшие, и до настоящего времени мы не можем получить информацию об их судьбе», - сказала Сабина Алиева.

По словам омбудсмена, те, кто совершил трагедию в Ходжалы, все еще не привлечены к ответственности: «Пользуясь возможностью, обращаюсь ко всем соответствующим структурам, мировому сообществу - поддержите нас, чтобы лица, причастные к Ходжалинскому геноциду, немедленно были привлечены к ответственности», - сказала она.