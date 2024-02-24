С целью постоянного стимулирования и направления каждого ученика на развитие LANDAU School начнет применять БЕСПЛАТНУЮ Программу продленного дня и стипендии LANDAU начиная со следующего учебного года.

LANDAU School, объявившая открытие регистрации на следующий учебный год (2024/2025), внесла несколько нововведений в учебный процесс.

Положительные стороны Программы продленного дня для родителей учеников начальной школы во всех секторах (азербайджанском, английском, русском) следующие:

- Ученикам больше не нужно будет подготавливать уроки дома, так как они будут выполнять свои домашние задания в школе.

- Ученики смогут более продуктивно и увлекательно проводить время с родителями дома;

- Ученики будут находиться в школе в безопасных условиях до конца рабочего дня.

- Родители будут освобождены от дополнительных расходов и заботы о том, где находится их ребенок до конца рабочего дня.

Как мы уже упоминали, эта программа совершенно бесплатна и включена в текущую стоимость обучения.