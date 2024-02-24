LANDAU School объявляет о начале приема и о ряде нововведений
LANDAU School, объявившая открытие регистрации на следующий учебный год (2024/2025), внесла несколько нововведений в учебный процесс.
С целью постоянного стимулирования и направления каждого ученика на развитие LANDAU School начнет применять БЕСПЛАТНУЮ Программу продленного дня и стипендии LANDAU начиная со следующего учебного года.
Положительные стороны Программы продленного дня для родителей учеников начальной школы во всех секторах (азербайджанском, английском, русском) следующие:
- Ученикам больше не нужно будет подготавливать уроки дома, так как они будут выполнять свои домашние задания в школе.
- Ученики смогут более продуктивно и увлекательно проводить время с родителями дома;
- Ученики будут находиться в школе в безопасных условиях до конца рабочего дня.
- Родители будут освобождены от дополнительных расходов и заботы о том, где находится их ребенок до конца рабочего дня.
Как мы уже упоминали, эта программа совершенно бесплатна и включена в текущую стоимость обучения.
Кроме того, теперь каждый год 100 учеников LANDAU School будут иметь возможность получить образование со скидкой до 20 процентов в рамках Программы стипендии LANDAU.
Программа стипендии LANDAU будет определяться на основе соответствующих учебных показателей и результатов экзаменов.
В чем дополнительные преимущества LANDAU School?
- Высокие условия безопасности;
- Превосходство в методике обучения математики (8 уроков в неделю);
- Англоязычная среда;
- Специальная подготовка к международным олимпиадам по знаниям;
- 100-процентный шанс поступления в ведущие зарубежные университеты;
- Завершение 13-летней британской учебной программы за 11 лет;
- Возможность ученика овладеть как минимум тремя иностранными языками по окончании учебной программы;
- Меньшее количество учеников в классах (от 18 до 22 человек);
- Регулярное информирование родителей о процессе обучения их ребенка;
- Внеклассные мероприятия (клубы и кружки);
- Несколько корпусов по разным адресам.
Для регистрации Вы можете заполнить онлайн-форму, перейдя по соответствующей ссылке (https://bitly.ws/DaiU) или перейдя в раздел LANDAU School-a müraciət edin на нашем официальном сайте www.landauschool.com.
Для получения дополнительной информации можете позвонить по номеру *1908.