Китай отменил визы для граждан Грузии
Китайская народная республика (КНР) отменила визовый режим для граждан Грузии. Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
Граждане Грузии смогут находиться без визы на территории Китая в течение 30 дней.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. А с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.