Байрамов о роли Парижа и ЕС в азербайджано-армянском урегулировании

Активизация Франции во время позитивных шагов по азербайджано-армянскому урегулированию способствует обострению проблемы. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«После встречи, проведенной по инициативе Шольца, была отмечена важность развития мирного процесса, была достигнута договоренность. Но сразу после было заявление президента Франции, а затем визит в Армению министра обороны этой страны, его провокационные заявления. Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета беспокоит многие структуры», - добавил Д.Байрамов.

Кроме того, глава дипведомства отметил, что действия миссии ЕС создали напряженность на границе.