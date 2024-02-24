Каневский сравнил Ходжалы с войной в Украине ФОТО
Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский выразил соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.
«В этот день невыразимая боль и печаль переполняют наши сердца. Ходжалинская трагедия вписана как одна из самых трагических страниц истории человечества. Кто-то мог представить, что подобные события могли повториться в XXI веке в центре Европы? То, что Россия совершает сегодня против Украины, еще раз доказывает, что безнаказанность порождает новые преступления!» - написал дипломат в Facebook.