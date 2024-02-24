AQTA создала систему отслеживания животных и продуктов животного происхождения

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) с применением инновационных решений и современных технологий в целях обеспечения биологической безопасности и охраны здоровья человека в стране создало электронную систему мониторинга животных и продуктов через информационную систему «Автоматизированная продовольственная безопасность» (AQTIS).

Через систему отслеживания потребитель также может проверить состояние здоровья животного, которому принадлежит продукт, дату последней вакцинации, возраст и т.д. Кроме того, QR-код содержит номер сопроводительного ветеринарного документа, выданного на отправку продукта, с помощью которого потребитель может запросить оригинал документа.

Таким образом, через систему у потребителя появится возможность получить информацию о полной пищевой цепочке, соответствующей конечному продукту. Это создаст условия для удовлетворения требований биобезопасности с расширением возможностей отслеживания.

Следует отметить, что рассматриваемая система прошла пилотное тестирование в одной из торговых сетей. Продолжается работа в направлении подключения к системе мониторинга субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в соответствующей сфере.

Получить информацию о системе отслеживания животных и продукции можно, перейдя по следующей ссылке:

https://e-afsa.gov.az/Certification/GetVeterinaryCertificatesData/d7665afe-b6a3-4aea-abc0-0421beb1e775