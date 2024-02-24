Макрон говорит: Франция, подразумевая Армению о развитии ситуации
В день, когда французские фермеры вываливали в знак протеста навоз перед павильоном, в котором открылась крупная отраслевая выставка сельского хозяйства, президент Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook опубликовал сообщение на армянском языке, в котором в очередной раз подтвердил свою безоговорочную поддержку Армении.
«В день, когда Франция чествует Мисака и Мелине Манушян, когда она признает вклад армян во французскую нацию, в дух Сопротивления, в борьбу за свободу, ваше присутствие важно для нас, – написал Макрон, обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его супруге Анне. – И я еще раз говорю вам о поддержке Франции».
Проигнорировав массовые протесты фермеров, Макрон в эти дни полностью переключился на участие в процедуре увековечивания памяти армянского героя Движения сопротивления Мисака Манушяна и его супруги Мелине, останки которых были перезахоронены в парижском Пантеоне по его личной инициативе и настоянию.
Понятно, что столь помпезная церемония не могла обойтись без Никола Пашиняна. Напомнившего, кстати, что в этом году ожидается событие, имеющее «подобный и очень глубокий контекст» - исполняется 100 лет Шарлю Азнавуру. В связи с чем армянский премьер-министр пригласил Эммануэля Макрона в Ереван, где в сентябре состоится гала-концерт, посвященный этому событию.
Что же касается представителей объединений аграриев, требующих от президента дополнительных мер поддержки, то Макрон пообещал встретиться с ними в течение ближайших… трех недель. А сейчас – все внимание перезахоронению армянской пары и поставкам вооружений в Армению. То есть к делам, куда более важным, нежели проблемы миллионной армии французских фермеров.
Следует отметить, что Макрон постарался выжать для себя максимум электоральной выгоды из пребывания Пашиняна в Париже. В частности, он инициировал контакт премьер-министра Армении с сопредседателями координационного совета армянских организаций Франции Арой Тораняном и Мурадом Папазяном, которых Пашинян на дух не переносит.
Разговор состоялся по завершении торжественного ужина в Елисейском дворце. Макрон, высоко ценящий работу Папазяна и Тораняна на благо Армении, заявил, что даже при «возможных разногласиях» контакты между премьер-министром и представителями армянской общины Франции просто необходимы. Но Пашинян и лидеры диаспоры, ничуть не считаясь с присутствием президента Франции, продолжили старые разборки, яростно обвиняя друг друга в возникшем между ними конфликте. Все попытки Макрона уговорить армянских спорщиков успеха не имели.
Судя по реакции Пашиняна, усадить его за один стол с лидерами диаспоры больше не удастся даже президенту Франции.
Следует особо отметить, что причина столь горячей любви Эммануэля Макрона к Армении в целом и к Николу Пашиняну в частности по-прежнему остается загадкой. В Азербайджане многие объясняют это многочисленностью и влиянием армянской диаспоры, голоса которой могут ощутимо помочь президенту и его партии на предстоящих выборах.
Но как тогда объяснить отказ Макрона от участия в саммите стран «Большой семерки», прошедшем в формате видеоконференцсвязи, на котором председательствовала премьер-министр Италии Джорджа Мелони?
Как уже сообщалось, Мелони прилетела в Киев, откуда была установлена видеосвязь с другими лидерами «Большой семерки», включая президента США Джо Байдена. И жест президента Франции, делегировавшего вместо себя министра обороны Себастьяна Лекорню, недавно вернувшегося из поездки в Ереван, был воспринят как оскорбление итальянских партнеров.
Даже если речь идет о личной неприязни Эммануэля Макрона к госпоже Мелони, то, исходя из рассуждений об «электоральной» природе любви президента Франции к Армении, Макрону, безусловно, стоило бы призадуматься. Ведь итальянцев, проживающих в соседней Франции, куда больше, чем этнических армян. И сплоченность у них тоже завидная. Не говоря уже о том, что в международном масштабе вес Италии несопоставим с провинциальной Арменией.
Впрочем, Макрона это ничуть не беспокоит. Президент Франции настолько зациклился на Армении, что если он завтра сменит четки верующего католика на крест Григория Просветителя, это уже никого не удивит.