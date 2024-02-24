Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 12:27

В день, когда французские фермеры вываливали в знак протеста навоз перед павильоном, в котором открылась крупная отраслевая выставка сельского хозяйства, президент Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook опубликовал сообщение на армянском языке, в котором в очередной раз подтвердил свою безоговорочную поддержку Армении. «В день, когда Франция чествует Мисака и Мелине Манушян, когда она признает вклад армян во французскую нацию, в дух Сопротивления, в борьбу за свободу, ваше присутствие важно для нас, – написал Макрон, обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его супруге Анне. – И я еще раз говорю вам о поддержке Франции».

Проигнорировав массовые протесты фермеров, Макрон в эти дни полностью переключился на участие в процедуре увековечивания памяти армянского героя Движения сопротивления Мисака Манушяна и его супруги Мелине, останки которых были перезахоронены в парижском Пантеоне по его личной инициативе и настоянию. Понятно, что столь помпезная церемония не могла обойтись без Никола Пашиняна. Напомнившего, кстати, что в этом году ожидается событие, имеющее «подобный и очень глубокий контекст» - исполняется 100 лет Шарлю Азнавуру. В связи с чем армянский премьер-министр пригласил Эммануэля Макрона в Ереван, где в сентябре состоится гала-концерт, посвященный этому событию. Что же касается представителей объединений аграриев, требующих от президента дополнительных мер поддержки, то Макрон пообещал встретиться с ними в течение ближайших… трех недель. А сейчас – все внимание перезахоронению армянской пары и поставкам вооружений в Армению. То есть к делам, куда более важным, нежели проблемы миллионной армии французских фермеров.

Следует отметить, что Макрон постарался выжать для себя максимум электоральной выгоды из пребывания Пашиняна в Париже. В частности, он инициировал контакт премьер-министра Армении с сопредседателями координационного совета армянских организаций Франции Арой Тораняном и Мурадом Папазяном, которых Пашинян на дух не переносит. Разговор состоялся по завершении торжественного ужина в Елисейском дворце. Макрон, высоко ценящий работу Папазяна и Тораняна на благо Армении, заявил, что даже при «возможных разногласиях» контакты между премьер-министром и представителями армянской общины Франции просто необходимы. Но Пашинян и лидеры диаспоры, ничуть не считаясь с присутствием президента Франции, продолжили старые разборки, яростно обвиняя друг друга в возникшем между ними конфликте. Все попытки Макрона уговорить армянских спорщиков успеха не имели. Судя по реакции Пашиняна, усадить его за один стол с лидерами диаспоры больше не удастся даже президенту Франции. Следует особо отметить, что причина столь горячей любви Эммануэля Макрона к Армении в целом и к Николу Пашиняну в частности по-прежнему остается загадкой. В Азербайджане многие объясняют это многочисленностью и влиянием армянской диаспоры, голоса которой могут ощутимо помочь президенту и его партии на предстоящих выборах.

Но как тогда объяснить отказ Макрона от участия в саммите стран «Большой семерки», прошедшем в формате видеоконференцсвязи, на котором председательствовала премьер-министр Италии Джорджа Мелони? Как уже сообщалось, Мелони прилетела в Киев, откуда была установлена видеосвязь с другими лидерами «Большой семерки», включая президента США Джо Байдена. И жест президента Франции, делегировавшего вместо себя министра обороны Себастьяна Лекорню, недавно вернувшегося из поездки в Ереван, был воспринят как оскорбление итальянских партнеров.