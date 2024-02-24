Сегодня, в 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида, одного из кровавых преступлений против народа Азербайджана, руководство Министерства здравоохранения посетило памятник «Крик матери», воздвигнутый в Баку в память о жертвах трагедии, возложило цветы и почтило память жертв геноцида.

Отметим, что армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, напав на город Ходжалы, истребили его мирное население. С особой жестокостью были убиты 613 жителей города, в том числе 63 ребенка, 106 женщин. В результате геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей - одного из них. Судьба 197 из 1275 заложников до сих пор неизвестна.