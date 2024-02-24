Боррель заявил об окончании эпохи доминирования Запада

Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась с началом войны в Украине и конфликта в секторе Газа. Такое мнение изложил в статье для испанской газеты Ideal глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Если нынешняя геополитическая напряженность продолжит развиваться в направлении противостояния Запада со всем остальным миром, Европу ждет бледное будущее с точки зрения угроз ее безопасности. Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя теоретически мы это понимаем, мы не всегда делаем практические выводы из этой новой реальности", - написал он.

По мнению Борреля, война в Украине и конфликт в Газе "значительно усилили этот риск" противостояния глобального Запада и глобального Юга, что уже "можно увидеть в Сахеле и других частях Африки".