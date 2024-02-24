Ильхам Алиев в Ходжалы и Ханкенди обновлено 14:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и представители общественности Ходжалинского района побывали в городе Ханкенди, сообщает официальный сайт главы государства.
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26 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в Ходжалинском районе, встретился с представителями местной общественности и вместе с ними ознакомился с проводимыми в городе строительными работами. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.