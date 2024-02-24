Соратник Пашиняна: Нас не интересует реакция России

Если президент Украины Владимир Зеленский решит приехать в Армению, то мы должны его принять, в чем проблема? Так прокомментировал возможный визит в Ереван президента Украины соратник премьера Армении Никола Пашиняна, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян.

На вопрос, как Россия отреагирует на этот визит, Мелконян ответил: «Нас не интересует, как отреагирует или не отреагирует Россия, это ее дело. Нас волнуют лишь интересы нашей страны, мы должны руководствоваться лишь интересами нашей страны».

Отметим, ранее появилась информация о визите Владимира Зеленского в Ереван в начале марта.