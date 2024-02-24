Правительство Палестины ушло в отставку

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайя подал президенту Палестины Махмуду Аббасу прошение об отставке правительства. Штайя объяснил, что принял это решение на фоне «агрессии против сектора Газа и эскалации на Западном Берегу и в Иерусалиме», сообщает AFP.

Мухаммед Штайя подчеркнул, что считает неприемлемыми попытки превратить палестинское правительство «в один из административных инструментов». По его мнению, возглавляемый им Кабмин за время работы сумел «достичь равновесия между требованиями граждан и защитой прав палестинского народа», передает его слова ТАСС.