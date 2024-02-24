В Кремле рассказали, посетит ли Путин Турцию

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время приезжать в Турцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

26 февраля Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с 70-летием. Журналисты спросили у Пескова, планирует ли Путин посетить Турцию до выборов в России.

«До выборов нет, до выборов график напряженный, подготовка к контакту на высшем уровне ведется, эти контакты состоятся, но когда это будет наилучшим образом подходить графику президентов», — сказал он.