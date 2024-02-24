Армянский депутат оскорбил Лукашенко: Рабы не мы

Президент Беларуси Александр Лукашенко живет в статусе раба, а мы не хотим жить в этом статусе . Об этом заявил в беседе с журналистами депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян, касаясь реакции Лукашенко на процесс замораживания членства Армении в ОДКБ.

«Лукашенко много чего говорил. Но главный его лейтмотив был – куда убежит Армения? Лукашенко живет в статусе раба, а мы не хотим жить в этом статусе. Мы хотим стать независимой страной, чтобы могли встречаться, подписывать договоры с кем хотим», - сказал Мелконян.

На вопрос, разве Армения не была независимой, депутат ответил: «Нет, мы были рабами РФ, поскольку именно она нам все диктовала – с кем нам встречаться, с кем не общаться, кто должен быть президентом в нашей стране».

«Когда наступит время, все сделаем», - добавил он на уточнение, почему в этом случае Армения не выходит из ОДКБ.