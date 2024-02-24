Кремль пытается разгадать загадку Пашиняна

Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о "заморозке" членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У РФ пока не появилось понимания позиции Армении. Если исходить из текста соответствующих документов, такого режима де-юре просто не существует.

У нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами. Конечно же, мы будем это прояснять. Будем общаться, будем выяснять", - сказал Песков.