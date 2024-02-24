Силы обороны Украины вышли из села Ласточкино вблизи Авдеевки, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.

«Подразделения ВСУ совершили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении», — сказал он.

По данным ресурса Deep State, россияне уже вышли на окраины Орловки - следующего населенного пункта после Ласточкино к западу от Авдеевки.