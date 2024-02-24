Будапешт хочет стать «воротами в Европу» для Тегерана

Венгрия может служить «воротами в Европу» для иранского бизнеса. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству IRNA.

«Поскольку мы являемся членом Европейского союза и Шенгенской зоны, Венгрию можно легко рассматривать в качестве ворот в Европу для Ирана. Насколько я слышал от вашего (иранского - прим.) министра экономики и финансов, многие европейские государства как напрямую торгуют с Ираном, так и с помощью третьих стран. Я верю, что роль ворот Венгрия может сыграть для вас в сферах экономического и торгового сотрудничества», - приводит слова министра иранское агентство.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за свободную и справедливую мировую торговлю. По его словам, «наличие иностранных инвестиций является определяющим фактором для функционирования экономики страны».