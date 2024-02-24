Кремль: Путин не имеет отношения к шантажу матери Навального

«Кремль не имеет к этому никакого отношения. Естественно, Кремль не может оказывать давление. Это очередные абсурдные заявления сторонников [Навального]. Они, по-моему, практически все находятся в розыске и практически все находятся за границей», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что Кремль оказывает давление на мать оппозиционного политика Алексея Навального в связи с его предстоящими похоронами. Об этом сообщает Интерфакс.

Песков также заявил, что президент Владимир Путин не принимал решения о выдаче тела, потому что «глава государства эти вопросы никак не регулирует».

«Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива. Я ничего не могу сказать по этому вопросу», — сказал Песков в ответ на вопрос, почему тело Навального все-таки было передано семье после длительной задержки.

Песков отметил, что «глава государства эти вопросы тоже никак не регулирует»: «Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций».

Мать Алексея Навального, Людмила, 22 февраля сообщила, что следователи потребовали похоронить ее сына тайно, угрожая в случае отказа «что-то сделать» с телом. На следующий день соратники Навального заявили, что следователь поставил ультиматум матери политика, потребовав от нее в течение трех часов согласиться на тайные похороны, в противном случае пообещав захоронить тело прямо в колонии. 24 февраля тело Навального отдали матери. Дата похорон политика пока не назначена.