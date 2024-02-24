Алексея Навального должны были обменять на офицера спецназа ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство, сообщила соратница политика Мария Певчих.

«Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального», — рассказала она.

По словам Певчих, она получила подтверждение о том, что переговоры находятся на финальной стадии, накануне смерти политика — 15 февраля. Уже после смерти Навального ей рассказали, что предложение об обмене Владимиру Путину передал Роман Абрамович.