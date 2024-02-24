Масштабная атака Израиля на Ливан

По данным портала Ynet, ударам подверглись три объекта «Хезболлы» в районе города Баальбек, расположенного в 67 км к северо-востоку от Бейрута. По данным Ynet, это «самая масштабная атака Армии обороны Израиля на ливанской территории» с начала обострения палестино-израильского конфликта и первая атака этого района Ливана за время военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа, ведущейся с 7 октября 2023 года.

Незадолго до сообщения об ударах по удаленным от границы районам Ливана израильская армия сообщила, что потеряла один из своих беспилотников, действовавших в ливанском небе. Согласно сообщению военных, аппарат был сбит ракетой и упал на территории Ливана.

По данным Al Hadath, два бойца «Хезболлы» погибли при ударе ВВС Израиля по окрестностям Баальбека. По информации телеканала, воздушный рейд на форпост «Хезболлы» в глубине ливанской территории был совершен впервые со времени конфликта 2006 года. Три ракеты были выпущены по району Телль-Сафия к западу от Баальбека, где расположен тренировочный лагерь, другой удар был нанесен по складу с боеприпасами в поселке Будая.