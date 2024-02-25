Аваза Зейналлы приговорили к 9 годам лишения свободы новость дополнена
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.
Как сообщает haqqin.az, выступая с последним словом, Зейналлы отметил, что обвинения против него беспочвенны и надуманны. И подчеркнул, что дело проводилось со множеством нарушений: «Они пытались силой добиться показаний против меня от людей, которых я даже не знаю. Да и они меня не знают. Их заставляли...»
Подсудимый сообщил, что основной эпизод уголовного дела связан с адвокатом Эльчином Садыговым. И обвинил Садыгова во лжи: «Все ложь с самого начала. Сначала он публиковал заявления, делился ими, а затем удалил некоторые из них. Все знают, кто такой Эльчин Садыгов, и вы тоже знаете. Он не был свидетелем в этом деле...»
Судья предупредил Зейналлы, чтобы он говорил лаконично: «Вы словно выступаете не с последним словом, а как будто даете показания». В ответ Зейналлы сказал, что хочет обратить внимание, насколько абсурдно это уголовное дело.
Судья Али Мамедов еще раз прервал Зейналлы, потребовав говорить кратко.
«Все обвинения беспочвенны и мы должны быть оправданы», - сказал Зейналлы, завершая свою речь.
Судьи для вынесения вердикта удалились на совещание. После был зачитан приговор, согласно которому Аваз Зейналлы приговорен к 9 годам лишения свободы, а Эльнур Шукюров - к 4 годам.
Отметим, что Аваз Зейналлы и Эльнур Шукюров обвиняются в получении крупной взятки, мошенничестве, оказании незаконного воздействия на решение должностного лица и др. Указанные лица не признали себя виновными.
Изъятые при обыске в доме Зейналлы 16 тысяч манатов конфискованы в пользу государства.