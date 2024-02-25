В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.

Как сообщает haqqin.az, выступая с последним словом, Зейналлы отметил, что обвинения против него беспочвенны и надуманны. И подчеркнул, что дело проводилось со множеством нарушений: «Они пытались силой добиться показаний против меня от людей, которых я даже не знаю. Да и они меня не знают. Их заставляли...»

Подсудимый сообщил, что основной эпизод уголовного дела связан с адвокатом Эльчином Садыговым. И обвинил Садыгова во лжи: «Все ложь с самого начала. Сначала он публиковал заявления, делился ими, а затем удалил некоторые из них. Все знают, кто такой Эльчин Садыгов, и вы тоже знаете. Он не был свидетелем в этом деле...»