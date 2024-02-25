Французские «Миражи» для Украины

Переговоры о возможности получения Киевом французских многоцелевых истребителей «Мираж 2000» ведутся, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет журнал Forbes, неизвестно, какую версию Mirage 2000 обсуждают на переговорах. Большинство наблюдателей сходится на том, что Киеву нужны самолеты Mirage 2000D, оптимизированные для наземных атак, в том числе с применением малозаметных крылатых ракет SCALP.

У Франции есть также более старые истребители Mirage 2000C, предназначенные для противовоздушной обороны. Их постепенно выводят из эксплуатации и тоже могут передать Украине.

«Какую модель предпочтет Киев, вероятно, зависит от того, что они хотят делать с «Миражами»: стрелять по российским самолетам или наносить удары по российским целям на земле и на море», — пишет Forbes.