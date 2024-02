Сегодня мы чтим память людей, которые были убиты в Ходжалы в 1992 году. От имени Израиля выражаю глубочайшие соболезнования азербайджанскому народу. Публикацию об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик разместил в соцсети Х в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Дипломат отметил, что его страна понимает эту боль.

«Мы понимаем ужас того, что значит быть свидетелем бессмысленного убийства невинных людей, в том числе детей, женщин и стариков. Подобные зверства, будь то в феврале 1992 года или в октябре 2023 года, заставляют нас продолжать борьбу с несправедливостью и ненавистью и защищать все человечество», - написал посол.

Today we remember the victims who were murdered in Khojaly in 1992. On behalf of Israel, my heartfelt condolences extend to the people of Azerbaijan.



The pain of our Azerbaijani friends resonates deeply with us. We understand firsthand the horror of witnessing innocent lives,… pic.twitter.com/flSTjQoYaQ