Украина догнала Россию в производстве беспилотников-камикадзе - аналогов иранских дронов типа Shahed. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, украинские образцы похожи на иранские «и по количеству взрывчатки, которую они несут, и по дальности действия, и по другим техническим параметрам».

«На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России», - сказал министр, добавив, что в производстве других образцов БПЛА Украина также имеет успех.

«То, что в России взрывается - это все наше», - заверил Камышин.