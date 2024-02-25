Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:45

Часы тикают для экс-президента США Дональда Трампа. Ему нужно срочно искать деньги для оплаты штрафов по двум административным делам, которые прошли в Нью-Йорке. По первому он обязан выплатить 355 миллионов. Суд обязал его заплатить эту совсем немаленькую сумму за совершенное мошенничество со стоимостью активов, которую он завышал, чтобы получить выгодные кредиты. По второму делу, связанному с обвинениями в клевете на писательницу Джин Кэролл, он обязан выплатить 83,3 миллиона. Как уже писал haqqin.az, Трамп сначала обвинялся в попытке ее изнасилования в примерочной магазина нижней одежды, но то его преступление осталось недоказанным. А обвинили его в том, что он грубо оскорбил писательницу, назвав ее «сумасшедшей», которая «подстроила дело против него».

В итоге Трамп теперь должен заплатить общий штраф в размере 454 млн. По первому делу лидер предвыборной гонки у республиканцев должен выплатить штраф в течение 30 дней, на оплату второго у него осталось две недели. Трамп, разумеется, подал апелляцию, но по закону он сначала должен «положить деньги на бочку». Счетчик включен - каждый день эта сумма вырастает на 112 тысяч долларов. У мошенника есть два пути. Он может выписать банковский чек, то есть, как здесь говорится, заплатить кэшем. Или занять бонды у специализированных компаний. Сколько наличности есть у него, никто не знает, но эксперты предполагают, что ее недостаточно, так как основные активы Трампа вложены в недвижимость. The Washington Post пишет, что оба пути рискованные. Единовременная выплата почти полумиллиарда долларов наличными может серьезно подорвать стабильность его бизнес-империи. Но обращение к кредиторам, которые гарантируют выплату штрафа в случае, если Трамп проиграет апелляцию, также будет для него крайне дорогостоящим. Кроме того, даже если страховые компании пойдут ему навстречу, им будет трудно провести исследование и подсчитать стоимость объектов его недвижимости (те самые, которые он завышал в цене). В результате, как говорит нью-йоркский юрист Марк Заудерер, они так и не будут знать, какая именно недвижимость может быть взята в виде залога.

Кроме того, финансовые эксперты указывают, что Трамп должен сохранять на счетах немалое количество денег, чтобы продолжать управлять своими отелями и гольф-клубами. Адвокаты уже начали поиски сразу нескольких кредиторов, между которыми можно было бы разделить сумму. И, соответственно, риски, если Трамп проиграет. Однако компании, выпускающие бонды, не спешат прийти ему на помощь. Консервативная Америка готова отдать ему голоса на праймериз, которые ей ничего не стоят. А вот оплатить его огромные штрафы не готова. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Как заявил Нил Педерсен, владелец одной из крупных компаний, которая теоретически могла бы облагодетельствовать Трампа, есть немалый риск того, что потом будет крайне сложно получить с экс-президента долг. И по этой причине тот должен также внести наличные на счет компании. То есть, как ни крути, все сводится к первому пути — оплате банковским чеком. А это неизбежно ведет к продаже части недвижимости. Адвокаты Трампа бьются за то, чтобы как можно дольше отложить эти выплаты, ссылаясь на огромную сумму штрафа. Однако федеральный судья в минувшее воскресенье отверг этот призыв и вновь заявил: «Всю сумму!» «В указанное время!» По делу о мошенничестве Трамп должен раскошелиться к 25 марта. А именно в этот день начинается уголовный процесс против него по делу о подкупе проститутки Сторми Дэнилс, которой он пытался закрыть рот, чтобы она не проболталась о сексуальной связи с ним. Мало того, что деньги были ей предложены накануне президентских выборов 2016 года, (которые, как известно, Трамп выиграл), к тому же адюльтер случился тогда, когда его супруга была беременна. И этот факт высокоморальные присяжные также неизбежно примут во внимание.