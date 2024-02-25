Похороны Навального могут состояться в конце недели

Публичное прощание с Алексеем Навальным, скончавшимся в заполярной колонии 16 февраля, планируют провести в конце этой недели, то есть до 1 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.

Тело Алексея Навального передали его матери Людмиле Навальной на девятый день после смерти политика, 24 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не оказывал давления на мать Алексея Навального в связи с его предстоящими похоронами. Кроме того, заявил Песков, президент Владимир Путин не принимал решения о выдаче тела, потому что «глава государства эти вопросы никак не регулирует».