Мири Юсифа разбирают быстрее горячих пирожков

Известны и даты выступления – 12,13 и 14 июля. И несмотря на то что на дворе все еще холодный февраль, появление билетов на летний концерт Мири Юсифа вызвало настоящий ажиотаж. За неделю со старта продаж в кассах Iticket уже продано свыше 800 билетов.

Самый популярный исполнитель страны Мири Юсиф активно готовится к своей новой концертной программе. Место встречи изменить нельзя – исполнитель остается верен традиции и уже на протяжении десяти лет открывает летний сезон в Зеленом театре. Сцена хоть и не самая большая, но крайне избирательная к публике.

Стоит отметить, что где бы ни появлялся Мири Юсиф, его выступления в Азербайджане всегда сопровождались аншлагом. Поклонники певца отмечают в нем особый дар: он может одинаково зажигать как ночные клубы, так и целые стадионы. Не случайно, что ожидаемая новая концертная программа Мири Юсифа снова вызвала такой ажиотаж.

В преддверии каждого концерта исполнителя социальные сети заполоняют жалобы его поклонников о том, что невозможно достать билеты. Зачастую билеты на концерт любимого исполнителя затем приходится доставать с рук с приличной наценкой. И каждый счастливый обладатель билета уверен, что его ожидает настоящее шоу, в ходе которого народный артист будет выступать на пределе человеческих возможностей, отдавая всю свою энергию публике. Каждое исполнение музыканта наполнено такой энергией и самоотдачей, что к концу концерта обессиленным падает не только музыкант, но и подпевавшие за ним часами его поклонники.

Именно благодаря особому подходу к слушателям концерты Мири Юсифа превращаются в настоящее событие, которого поклонники ждут месяцами. Теперь любимый певец дарит своим поклонникам три незабываемых вечера в Зеленом театре. И можно быть уверенным, предстоящий концерт станет главным культурным событием предстоящего лета.