Коллектив AZAL почтил светлую память жертв Ходжалы

Коллектив Национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL посетил памятник, установленный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида. В этом году отмечается 32-я годовщина трагедии, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Сотрудники авиакомпании возложили цветы к памятнику Ana harayı («Крик матери») и с глубоким уважением почтили память жертв геноцида.

В результате геноцида, учиненного армянскими вооруженными силами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. Полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 – одного. 487 человек получили ранения. 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 человек до сих пор ничего не известно.