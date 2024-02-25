HONOR представила новые продукты и технологии с AI-поддержкой на выставке MWC 2024

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Глобальный технологический бренд HONOR продемонстрировал новую стратегию, направленную на повсеместное использование технологий искусственного интеллекта, а также объявил о глобальном запуске HONOR Magic6 Pro, совершенно нового ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 и планшета HONOR Pad 9. «Вступая в эру искусственного интеллекта, компания HONOR стремится внедрять ориентированные на человека инновации, которые обеспечивают совершенно новый бесшовный опыт взаимодействия для удовлетворения желаний и потребностей аудитории», — сказал Джордж Чжао, CEO HONOR.

Раскройте магию искусственного интеллекта с HONOR Magic6 Pro HONOR Magic6 Pro демонстрирует инновационные разработки в характеристиках экрана, качестве съемки и новом пользовательском опыте, основанном на использовании технологий искусственного интеллекта.

Новая тройная камера HONOR Falcon с технологиями искусственного интеллекта использует увеличенную в 28 раз обучающую базу для функции HONOR AI Motion Sensing Capture, обеспечивающую автоматический захват лучших моментов, включая спортивные активности. Новейшая система камер HONOR Falcon включает телефотокамеру 180 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом и цифровым приближением до 100х, 50 Мп ультраширокоугольной камерой и основной камерой 50 Мп с переменной диафрагмой. HONOR Magic6 Pro оснащен наиболее устойчивым к падениям и царапинам экраном HONOR NanoCrystal Shield, который представляет собой слой нитрида кремния поверх нанокристаллического стекла, позволяющий до 10 раз увеличивать защиту при падении по сравнению с обычным нанокристаллическим стеклом. HONOR Magic6 Pro оснащен лучшим в своем классе 6,8-дюймовым экраном LTPO Eye Comfort с низким энергопотреблением и самой высокой в отрасли ШИМ-частотой 4320 Гц, динамической яркостью, улучшенной функцией «Циркадный ночной экран» с поддержкой AI-алгоритмов и функцией Nature Tone. HONOR Magic6 Pro работает на базе мобильной платформы Snapdragon® 8 Gen 3, благодаря чему производительность CPU увеличилась на 30%, а производительность GPU — на 25%.

В HONOR Magic6 Pro используется совершенно новая кремний-углеродная батарея второго поколения с дискретным чипом управления питанием HONOR E1. Благодаря аккумулятору емкостью 5600 мА·ч, проводной зарядке HONOR SuperCharge мощностью 80 Вт и беспроводной зарядке HONOR Wireless SuperCharge мощностью 66 Вт пользователи могут зарядить HONOR Magic6 Pro до 100% всего за 40 минут. По версии DXOMARK, HONOR Magic6 Pro стал лучшим в отрасли по качеству съемки, аудио, экрана, аккумулятора и селфи-камеры. Компания HONOR анонсировала свой новейший ноутбук HONOR MagicBook Pro 16, оснащенный технологиями искусственного интеллекта для обеспечения бесшовного использования экосистемных устройств под управлением разных операционных систем, синхронизации уведомлений и продуктивной работы с файлами и приложениями на смартфонах, планшетах и ноутбуках. HONOR также выпустила планшет HONOR Pad 9 оснащенный 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2,5K и с частотой обновления 120 Гц, а также аудиосистемой с восемью динамиками, расположенными по трем сторонам. На выставке MWC компания HONOR не только представила глобальную версию складного смартфона PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, но также показала тизер HONOR Magic6 RSR.