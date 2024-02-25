Россия хочет одолжить денег у Китая

По его словам, соответствующие полномочия закреплены за Минфином в законе о бюджете. «Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно», - сказал Силуанов, отметив, что «решения пока нет».

Последний раунд состоялся в конце прошлого года, сообщил министр, не уточнив, удалось ли достичь прогресса. Проект государственных юаневых облигаций обсуждается в России с момента резкого обострения отношений с Западом в 2014 году.

Выпуск на сумму около 6 млрд юаней (до 1 млрд долларов по старым курсам) изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й. В марте 2019-го занимавший тогда пост замминистра финансов Сергей Сторчак признал: прогресса в переговорах нет.