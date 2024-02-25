В России задержали миллиардера из списка Forbes

Силовики задержали владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Акции предприятия сегодня были конфискованы государством.

По словам источника, дело расследует МВД, но оперативные мероприятия проводит ФСБ.

Юрий Антипов — владелец Челябинского электрометаллургического комбината — задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

За 2022 год выручка АО «ЧЭМК», по данным «Контур.Фокус», составила 97,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 15 миллиардов рублей. В 2021 году в списке Forbes Юрий Антипов занял 170-е место. Его жена — Людмила Антипова — оказалась на 22-м месте в списке богатейших женщин России. В АО «Компания Эталон» Антипову принадлежит 4,6 миллиона акций, Антиповой — 13,4 миллиона акций.