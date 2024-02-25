Президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Кроме того, оккупированные регионы Украины – Луганская и Донецкая области, часть Запорожской и Херсонской областей «включены» в Южный военный округ.

Документ вступает в силу с 1 марта. В Московский военный округ будут входить Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

К Ленинградскому округу относятся республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

С заявлением о необходимости создания Московского и Ленинградского военных округов, которые станут «межвидовыми стратегическими объединениями» Вооруженных сил России, в декабре 2022 г. выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что создание соответствующей группировки войск на северо-западе станет «ответной мерой на стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции».