Сегодня исполняется 32 года со дня Ходжалинского геноцида. После однодневной антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабах е 19 сентября прошлого года сегодня в Ходжалы развевается флаг Азербайджана.

Покинувшие свои дома босиком в снежную, морозную ночь ходжалинцы возвращаются в свои дома.

Лафханым Махмудова, покинувшая город босиком в 9-летнем возрасте, более недели укрывавшаяся в зимнем лесу, в то время попала в плен вместе со своей семьей и подверглась ужасным пыткам.

«Они разрушили наш дом, остались только стены. Сожгли также дома соседей и родственников. Как только я ступила в Ходжалы, эти ужасные воспоминания словно ожили», — говорит она.

В плену девочку заставляли ночевать в холодном подвале. Родных и близких Лафханым избивали и убивали на ее глазах. Из-за обморожения ей пришлось перенести ампутацию обеих ног:

«Моего отца жестоко избили на наших глазах. До сих пор у него на теле есть следы. Юношей избивали так сильно, что они не могли встать. После недели пыток нас обменяли на пленных армян».

И теперь, спустя десятки лет Лафханым вернулась в Ходжалы.

«В городе начались ремонтные работы, скоро он вернется в прежнее состояние. Забыть то, что произошло, невозможно. Но мы гордимся тем, что в Ходжалы развевается азербайджанский флаг. Скоро вернемся туда».