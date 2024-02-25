Турция Армении: Сначала Азербайджан, потом граница

Турция не откроет границу с Арменией, пока не будут решены все проблемы между Азербайджаном и Арменией, заявил депутат Великого Национального Собрания Турции, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым.

Он отметил, что Армения «должна внести изменения в свою Конституцию, в которой отражены ее территориальные претензии к Азербайджану и Турции, иначе мир с таким государством будет невозможен». По его словам, Азербайджан и Турция «внимательно следят за этим процессом».