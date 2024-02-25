Эрдоган рассказал об обещании Путина

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану не медлить с визитом в республику, рассказал турецкий лидер, передает Haberturk.

По его словам, визит состоится не в ближайшее время, но Путин обещал совершить его без промедления. «Он настоял на том, чтобы выразить мне свое удовлетворение позицией Турции на международной арене», - добавил Эрдоган.

Кремль сообщил, что телефонный разговор между главами государств состоялся 26 февраля, в день 70-летия Эрдогана. Путин «поздравил его с юбилеем, стороны подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление двусторонних отношений и условились продолжать контакты».

Последний раз Путин и Эрдоган очно встречались в сентябре 2023 года в Сочи.

Вопрос о визите Путина в Турцию обсуждается уже несколько месяцев. В декабре прошлого года Эрдоган говорил, что Путин приедет в Турцию в начале 2024-го. Агентство Reuters и газета Türkiye сообщали, что визит может состояться 12 февраля.