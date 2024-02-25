Алиев поздравил Эрдогана с юбилеем, пожелал ему новых успехов в деятельности на благо Турции и крепкого здоровья.

Глава турецкого государства поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Эрдоган выразил президенту и народу Азербайджана соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Глава нашего государства поблагодарил за соболезнования.

В ходе беседы вновь было отмечено значение того, что после избрания президентом Ильхам Алиев свой первый официальный визит совершил именно в Турцию, подчеркнуто, что этот визит внес вклад в дело дальнейшего укрепления наших связей.

Еще раз коснувшись значения Шушинской декларации, главы государств выразили удовлетворение успешной реализацией этой Декларации.

Алиев и Эрдоган выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружественные, братские и союзнические связи будут успешно развиваться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества, дальнейших контактах, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.