Патриарх Кирилл расхваливает Эрдогана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем и отметил, что «благодаря его дипломатическому таланту Турция сейчас занимает одно из ведущих мест на международной арене». Телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

«Благодаря Вашему дипломатическому таланту, умению добиваться поставленных целей и взвешенной позиции по важным внешнеполитическим вопросам Турции занимает сегодня одно из ведущих мест на международной арене и обладает большим авторитетом среди партнеров», - говорится в сообщении.

Патриарх подчеркнул, что Эрдоган «долгие годы самоотверженно трудится на пользу турецкого народа и заботится о сохранении богатого духовного наследия страны, ее процветании и поступательном социально-экономическом развитии».

Он отметил «прочные деловые и культурные связи между Турцией и Россией, а также высокий уровень доверительных дружеских отношений стран».